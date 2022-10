Atalanta-Lazio, fuori Immobile: pronta la doppia mossa di Sarri

Atalanta-Lazio potrebbe rappresentare un autentico spartiacque della stagione delle due squadre. Nerazzurri a caccia di conferme per cercare di restare ancorati ai vertici della classifica, bianconcelesti a caccia di punti fondamentali per la zona Champions League

La Lazio di Sarri farà visita alla Dea, ma senza Ciro Immobile. Come confermato dagli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano biancoceleste, il centravanti dovrà stare fermo per almeno un mese. Ritorno in campo fissato al prossimo gennaio 2023.

Sarri correrà ai ripari proponendo Felipe Anderson nel ruolo di finto nove con Zaccagni e Pedro sugli esterni. Il centrocampista brasiliano, come noto, ha già ricoperto questo ruolo durante l’assenza di Immobile, ma Sarri potrebbe valutare anche un’altra doppia ipotesi.

Occhio a Cancellieri, il quale potrebbe prendere posto al centro dell’attacco della Lazio, con Pedro defilato in panchina. Meno fattibile la soluzione che vedrebbe Milinkovic Savic traslocare in posizione di falso nove, con Luis Alberto e Vecino interni di centrocampo.

Atalanta-Lazio, Luis Alberto insidia Vecino

L’assenza di Immobile spingerà Sarri a valutare nuove tematiche offensive. Il centravanti della Lazio stare fuori fino a gennaio, e il tecnico biancoceleste potrebbe riaffidarsi a Luis Alberto in mezzo al campo per aumentare la qualità del gioco offensivo bianconcelester.

Il centrocampista spagnolo insidierà Vecino per completare il centrocampo con Milinkovic Savic e Cataldi. Una nuova variante tattica da proporre già in vista dell’11^ giornata contro l’Atalanta. Per quel che riguarda la difesa, invece, Casale resta in vantaggio su Patric per una maglia da titolare.