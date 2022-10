“Torna a gennaio”: doccia fredda Milan, l’annuncio di Pioli gela i tifosi

In vista della gara contro il Monza Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa con le ultime novità sulla squadra.

Gli ultimi giorni sono stati emozionalmente impegnativi per Theo Hernandez. Il calciatore del Milan, infatti, è stato vittima di un furto in casa a Varese. La grande paura è stata non tanto per il ricco bottino che i malviventi hanno ricavato quanto per il fatto che il tutto sia avvenuto in presenza della compagna Zoe Cristofoli e il loro primogenito Theo Junior di sei mesi, in casa.

Oltre alla pessima circostanza che ha dovuto affrontare lo spagnolo, a livello medico c’è stato l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere ha subito una ricaduta in allenamento, dopo lo stop dal quale stava recuperando già dal rientro con la Nazionale, al problema al polpaccio sinistro.

Secondo le prime stime, il portiere francese potrebbe tornare a disposizione all’inizio del nuovo anno e potrebbero esservi del inconvenienti anche pensando ai Mondiali di Qatar del 2022.

Milan-Monza, le parole di Pioli su Theo Hernandez e Maignan

Intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Monza, il tecnico Pioli è intervenuto prima su Theo: “Ciò che è accaduto a lui e alla compagna è spiacevole. Sono situazioni che interiorizziamo tutti noi, perché siamo una famiglia. Lui sa che se ha bisogno noi ci siamo. Durante i primi giorni era turbato, poi ha cominciato a scaricare la rabbia in campo. Noi lo aiuteremo”.

Sull’infortunio di Maignan invece l’allenatore ha dichiarato: “Il suo infortunio ci dispiace molto. È un giocatore importante e ce la stava mettendo tutta per rientrare. Abbiamo cercato di valutare tutte le possibilità, lui insisteva e gli esami strumentali dicevano che era guarito già nella precedente settimana. Ci siamo mossi nel modo giusto, ma ma purtroppo non è lo stesso muscolo e questo infortunio lo terrà fuori credo fino a gennaio”.