“Buona cosa…”: Inter, il giudizio su Zhang non lascia dubbi

Dopo un inizio difficile l’Inter di Simone Inzaghi sembra essere in ripresa. Domani sera i nerazzurri affronteranno la Fiorentina.

Inter e Milan sono due delle più grandi squadre italiane. Nell’ultima stagione di Serie A le due squadre hanno duellato fino alla fine per il titolo e a Milano si è creato grande entusiasmo tra i tifosi. Anche quest’anno le due squadre hanno fatto quasi sempre sold-out, nonostante un inizio con qualche difficoltà.

L’Inter ha avuto grosse difficoltà in Italia, con quattro sconfitte in dieci giornate, ma è ad un passo dalla qualificazione agli Ottavi di Champions League. Situazione diversa per il Milan che è in una migliore posizione in campionato, ma ha maggiori difficoltà invece in Champions League.

Uno dei principali problemi per le due squadre milanesi riguarda il nuovo stadio con entrambe le società che vogliono creare uno stadio di proprietà. Sia Inter che Milan stanno trovando problemi e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti riguardo la questione stadio.

Inter e Milan, Sala parla della questione stadio

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato ai microfoni di AskaNews ed ha parlato sia della questione stadio che della società nerazzurra. Ecco le sue parole: “Posso dire con certezza che San Siro verrà utilizzato fino al 2027, poi ci vuole una programmazione per capire cosa accadrà dal 2028”.

Sulla famiglia Zhang: “Credo che alla fine bisogni ringraziarlo, non lo dico da tifoso ma da sindaco perchè hanno investito tanti soldi. Se però in questo momento ha intenzione di vendere vuol dire che vede prospettive difficili e quindi forse è una buona cosa”.