“Escludete l’Iran”: Mondiali, la FIFA procede diretta

Ieri è stata avanzata una richiesta che vedrebbe l’Iran escluso dai prossimi Mondiali: la FIFA prosegue diretta

Sono diversi i movimenti che hanno protestato, com’è giusto che sia, per la partecipazione ai Mondiali di alcune Nazionali. Nello specifico, si tratta di selezioni che rappresentano Paesi che calpestano i diritti umani, proprio come quello organizzatore, il Qatar. E’ notizia di ieri quello della richiesta di un prestigioso gruppo legale di escludere l’Iran dai Mondiali. Una situazione che ha fatto scatenare i tifosi sui social per il possibile ripescaggio dell’Italia.

Da regolamento, qualora l’Iran dovesse essere escluso, si procederebbe con il ripescaggio degli Emirati Arabi Uniti, tra l’altro un altro Paese che non va molto d’accordo coi diritti umani. Ovvero, della Nazionale asiatica che ne avrebbe diritto visti i playoff persi. Servirebbe solo un intervento diretto della FIFA con una wild card, per avere la Nazionale di Mancini in Qatar. Uno scenario piuttosto discutibile.

Mondiali, la FIFA prosegue per la sua strada

“Escludete l’Iran”. Secondo il quotidiano La Stampa, ci sono delle pressioni anglosassoni più una richiesta di un gruppo di calciatori per avere la Nazionale iraniana fuori da Qatar 2022. Ma la FIFA procede, almeno per il momento, diretta verso la sua strada. Non ha in programma di discutere la questione e la FIGC non ha ricevuto comunicazioni sull’eventuale ripescaggio dell’Italia.

La sensazione è che difficilmente l’Iran verrà esclusa all’ultimo momento dal Mondiale, anche se non è uno scenario da escludere totalmente. Il delicato momento che sta vivendo il Paese dal punto di vista delle proteste, lascia uno spiraglio aperto. Ma la FIFA per ora non ha intenzione di agire, e in più ci sarebbero gli Emirati Arabi Uniti che ne avrebbero diritto da regolamento rispetto all’Italia.