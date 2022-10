“Wild card e Italia ai Mondiali se…”: l’ultima clamorosa indiscrezione

Una notizia che potrebbe rivoluzionare i prossimi Mondiali. Gli azzurri sperano, spunta una possibile wild card per volare in Qatar?

La sconfitta contro la Macedonia del Nord fa ancora male. L’Italia, dopo Russia 2018 salterà anche l’edizione dei Mondiali di quest’anno prevista tra poche settimane in Qatar. Un duro colpo per la nazionale azzurra, a poco più di un anno dalla vittoria dell’Europeo.

Una clamorosa notizia però potrebbe far riemergere le flebili speranze da parte dell’Italia di andare ai Mondiali accedendo dalla porta di servizio. La delicata situazione interna in Iran, con le proteste che stanno paralizzando il paese, potrebbe spingere la FIFA a riconsiderare la partecipazione della nazionale iraniana.

Almeno questo è quanto rivela in un tweet il giornalista Giulio Mola che attraverso il suo profilo Twitter lancia l’indiscrezione. Secondo mola in questi giorni la FIFA si riunirà per decidere riguardo l’Iran. In caso di esclusione si aprirebbero interessanti scenari per gli azzurri.

Mondiali, Italia in Qatar come wild card? L’ipotesi che fa discutere

Con l’esclusione dell’Iran si aprirebbe uno scenario inedito, con la FIFA costretta a trovare la 32esima nazionale partecipante nel giro di pochissimi giorni. Potrebbe quindi prendere in considerazione l’ipotesi wild card per l’Italia. Gli azzurri d’altronde sono la squadra più blasonata a non essersi qualificata per il mondiale.

Lo stesso Mola però chiarisce nel continuo del tweet che, per quanto l’ipotesi italiana possa avere la sua logica per la FIFA, regolamento alla mano quel posto spetterebbe agli Emirati Arabi Uniti che hanno perso la qualificazione nello spareggio asiatico contro l’Australia.