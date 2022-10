Arnautovic fa volare il Bologna: è 2-0 contro il Lecce di Baroni

Si è da poco conclusa la sfida tra Bologna e Lecce che al Dall’Ara metteva in palio punti pesanti per la salvezza: ecco come è andata.

Tra le gare proposte dal calendario dell’11ª giornata di Serie A spicca Bologna-Lecce, gara che mette in palio punti pesanti per la salvezza. Le due squadre si presentano alla sfida reduci da un periodo negativo, e sono i padroni di casa a scacciare la crisi. Thiago Motta conquista la sua prima vittoria sulla panchina dei felsinei e può guardare al futuro con ottimismo.

Il Bologna parte subito convinto davanti al proprio pubblico e passa al 13′ quando Arnautovic realizza un calcio di rigore. La massima penalità è stata accordata dal direttore di gara dopo un’ingenuità di Gendrey che per rinviare il pallone colpisce l’accorrente Aebischer.

Il gol indirizza la gara in favore dei padroni di casa, che quando da poco è passata la mezz’ora di gioco trovano il 2-0 con Barrow che su calcio d’angolo serve un pallone sul primo palo che viene corretto in rete dallo scozzese Ferguson, sempre più protagonista tra gli emiliani e al primo gol in Serie A dopo una serie di buone prestazioni.

Bologna, un successo che può svoltare la stagione

Nella seconda frazione di gioco il Lecce prova a rientrare in partita con l’ex Di Francesco, che non riesce però a sorprendere Skorupski, e con Baschirotto che di testa mette di poco fuori. L’inerzia della gara però sostanzialmente non cambia, neanche nel finale quando sia Motta che Baroni effettuano la consueta girandola di sostituzioni, anzi è il Bologna a sfiorare il 3-0 prima con Orsolini e poi con Posch.

Thiago Motta trova la prima vittoria alla guida del Bologna, che sembra sempre più una squadra dopo un inizio non facile. Gli emiliani si prendono 3 punti pesanti che valgono il 13° posto provvisorio in classifica a +5 dalla zona retrocessione. Quarta gara senza vittorie per il Lecce, che resta a +3 dal Verona terz’ultimo atteso dalla gara di domani contro il Sassuolo.

Classifica Serie A 2022/2023 (11ª giornata): Napoli 26*; Milan 26; Atalanta 24*; Roma 22*; Lazio 21*, Udinese 21, Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo 12*; Empoli 11; Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Verona* 5; Cremonese 4*; Sampdoria 3*.

*una partita in meno