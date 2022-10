Alle 12:30 scenderanno in campo Udinese e Torino per l’11^ di Serie A: segui qui live il primo match di questa domenica 23 ottobre.

Alle ore 12:30 di quest’oggi, domenica 23 ottobre, l’Udinese scenderà in campo alla Dacia Arena e ospiterà il Torino per l’11^ di campionato. La squadra di Sottil cercherà di archiviare definitivamente la sconfitta arrivata in Coppa Italia contro il Monza.

Dal canto suo, invece, il Torino di Juric cercherà di (ri)trovare dopo ormai diverse gare la vittoria che manca sempre di più. L’obiettivo dei granata sarà perciò quello di sbloccare una situazione che inizia a pesare e non poco.

Udinese-Torino, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Pereze, Bihiol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Sottil.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Juric.