L’ex Inter (e viola) Frey si sfoga sul fallo di Dimarco: “Se non è rosso..

La partita di ieri sera all’Artemio Franchi tra la Fiorentina e l’Inter è stata sicuramente tra le più emozionanti di questo primo scorcio di stagione. Il match, infatti, è terminato con il risultato di 3-4 a favore dei nerazzurri.

A dare il via alla giostra dei gol è stata l’Inter, la quale si è portata sul doppio vantaggio già nei primi quindici minuti della partita con le reti di Barella prima e Lautaro Martinez poi. La Fiorentina ha poi accorciato le distanze con il rigore, concesso per una bruttissima entrata di Dimarco su Bonaventura, realizzato poi da Cabral. I padroni di casa hanno poi pareggiato con Ikone nella ripresa, ma poi l’Inter si è riportata avanti con il penalty di Lautaro Martinez.

Nonostante il nuovo svantaggio, la Fiorentina non si è persa d’animo ed ha pareggiato di nuovo con Jovic. Tuttavia, nei minuti di recupero, l’Inter è passata definitivamente avanti con la rete realizzata da Mkhitaryan. La squadra di Simone Inzaghi ha meritato il successo, ma la gara del Franchi è stata contraddistinta dalle tantissime polemiche per il mancato rosso a Dimarco in occasione del suo fallo su Bonaventura.

Fiorentina-Inter, Frey si sfoga sul fallo di Dimarco: “Ma se non è rosso questo?”

Anche Sebastian Frey, ex giocatore sia dell’Inter che della Fiorentina, non ha nascosto sui social il suo disappunto per il mancato cartellino rosso al terzino interista: “Non voglio parlare del risultato finale, ma se non rosso questo? Sono stato sempre a favore del VAR, anche se mi sto ricredendo per come viene utilizzato”.

Oltre al mancato rosso a Dimarco, la direzione dell’arbitro Valeri è stata criticata anche per il gol finale dell’Inter. Al direttore di gara, di fatto, viene imputato di non aver fischiato la spinta di Dzeko a Milenkovic all’inizio dell’azione che ha poi portato la rete decisiva di Mkhitaryan. Anche Vincenzo Italiano si è lamentato per questa decisione: “Non ho parole, altro episodio che ci penalizza”.