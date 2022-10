Juve, non accadeva da quasi un decennio, ma i tifosi esultano: il motivo

La Juventus di Max Allegri, nonostante varie perplessità, ha evidenziato un dato che invita all’ottimismo in vista del prossimo futuro

La Juventus sta recuperando fiducia. La vittoria per 4-0 con l’Empoli ha contribuito a migliorare il morale della formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri tuttavia sono ancora ancora fuori dalle posizioni che valgono l’Europa ma proseguendo con il passo deciso delle ultime due sfide possono accorciare e rilanciarsi.

I bianconeri, dopo aver giocato venerdì, adesso attendono i risultati di alcune delle altre rivali. Nel frattempo, emerge un dato che lascia ben sperare la squadra juventina. Un numero così positivo non si registrava infatti da otto anni ed il tecnico juventino si affida a questo per scalare la graduatoria.

Juventus, la difesa è tornata un bunker: i bianconeri mai così bene dalla stagione 2014-2015

Allegri ha recuperato la solidità difensiva. Questo appare un buon appiglio per tentare di risollevare una stagione cominciata tra tante perplessità. Come sottolineato da ‘Tuttosport’, i bianconeri contro l’Empoli hanno mantenuto la propria porta inviolata per la sesta volta.

Un numero di un certo peso per una squadra che vuole tornare in alto, consapevole che il tempo per farlo sia ancora tanto. Per la sua risalita, Allegri può contare sulla difesa. Finora la Juventus ha incassato soltanto sette reti in queste prime undici giornate.

Per trovare una cifra migliore rispetto a questa, bisogna tornare alla stagione 2014-2015. In quel caso, i bianconeri hanno incassato soltanto quattro reti nelle prime undici giornate. Tre in meno rispetto al dato odierno, che può comunque lasciare soddisfatto il tecnico livornese. Prima di riportare l’interesse sul campionato però la Juventus torna in Champions League. Martedì, contro il Benfica dovrà confermare i progressi compiuti perché un passo falso può minarne nuovamente la stabilità.