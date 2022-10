Milan, salti di gioia per Pioli: recupera per la Champions

Il Milan affronterà la Dinamo Zagabria in un match di Champions League molto delicato. Buone notizie per Pioli.

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli affronterà domani una sfida molto delicata e decisiva in chiave Champions League. I rossoneri giocheranno a Zagabria contro la Dinamo e non possono permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto dopo il doppio ko contro il Chelsea di Potter.

I rossoneri hanno dovuto fare i conti con diverse problematiche e Pioli è costretto a fare la conta degli infortunati dopo ogni gara. Fortunatamente per lui, è arrivata nelle ultime ore un’importante notizia in vista del match ed un recupero che rappresenta una priorità per la squadra milanese.

Brahim Diaz sarà a disposizione del tecnico per il match contro la Dinamo Zagabria. Una bella notizia visto che il trequartista spagnolo è uno degli uomini del momento: Diaz è andato a segno con una doppietta nell’ultimo match di campionato che ha visto i rossoneri impegnati contro il Monza.

Milan, Diaz ci sarà ma non titolare

Nonostante la convocazione quasi sicuramente Diaz non partirà dal primo minuto con Pioli che dovrebbe lanciare dal primo minuto Charles De Ketelaere. Il giocatore belga non ha iniziato la sua avventura nel migliore dei modi, ma potrebbe rilanciarsi contro la squadra croata.

Non ci sarà invece Serginio Dest, ennesimo stop stagionale per la squadra rossonera. Il Milan deve fare i conti con vari problemi sulla fascia destra e domani Pioli impiegherà Kalulu in quel ruolo. La coppia di centrali sarà invece composta con Kjaer e Tomori.