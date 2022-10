Segui il monday night dell’undicesima giornata di campionato tra Sassuolo e Verona LIVE su SerieANews.com

Dopo il pirotecnico 5-0 rifilato alla Salernitana, il Sassuolo è a caccia di risultati. Prima la sconfitta con l’Inter, poi quella con l’Atalanta: zero punti raccolti, seppur due prestazioni tutto sommato accettabili. Adesso, però, serve tornare a macinare anche in classifica.

Ospite al Mapei Stadium sarà il Verona di Bocchetti, in pieno stato di crisi. Gli scaligeri non vincono dallo scorso 4 settembre contro la Sampdoria e sono in piena zona retrocessione. La volontà dei veneti è quella di riscattarsi in una trasferta difficile come quella di Reggio Emilia.

Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Traorè, Pinamonti, Laurentié. All. Dionisi

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry. All. Bocchetti