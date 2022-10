“Sospensione in vista…”: Serie A, brutte notizie per l’arbitro

Brutte notizie dopo questo weekend di Serie A. Nel mirino uno dei direttori di gara impegnati nel corso dell’undicesima giornata.

Non si può dire certo sia stato un weekend noioso in Serie A. Il campionato italiano ha regalato alcuni match davvero interessanti, e che hanno visto anche episodi da moviola molto particolari. Ieri, ad esempio, Roma e Napoli si sono date battaglia ed alla fine sono stati gli azzurri ad avere la meglio. Nel mirino nel Var, durante la partita, un calcio di rigore assegnato da Irrati al Napoli e poi revocato con l’intervento delle telecamere.

Ma, il giorno precedente, c’è stato un altro episodio da moviola che ha infatti inviperire i tifosi della Fiorentina. Il riferimento è al mancato rosso per Federico Dimarco, protagonista di un brutto intervento nel primo tempo ai danni di Giacomo Bonaventura. Calcio di rigore, si, ma non cartellino rosso che invece, come sottolineato da diverse analisi post partita, sarebbe stato doveroso estrarre.

Serie A, sospensione in vista per l’arbitro Valeri

Insomma, un errore anche grossolano andando a visionare le immagini, visto che Dimarco colpisce in malo modo il giocatore della Fiorentina. Un’espulsione che sembrava dovesse essere quasi scontata, e che invece non è arrivata. Questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Giornale’, dovrebbe costare caro al direttore di gara.

Valeri, infatti, dovrebbe essere sospeso per una giornata dal designatore, proprio a causa di questo errore commesso durante Fiorentina-Inter. Valeri, tra l’altro, sarà uno degli italiani che rappresenterà la classe arbitrale italiana ai prossimi Mondiali insieme ad Irrati, ieri in campo per Roma-Napoli.