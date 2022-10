“Non dipende da noi…”: Juventus, la situazione diventa pesante per i tifosi

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato a cuore aperto prima della fondamentale partita di Champions League di domani col Benfica

La Juventus ha un’unica strada per qualificarsi per gli ottavi di Champions League: vincere e sperare. Battere quindi Benfica e Paris Saint Germain confidando in un clamoroso pari del Maccabi Haifa in una delle ultime due gare della fase a gironi.

Nella conferenza stampa precedente al match con il Benfica, l’allenatore bianconero ha detto di non puntare sul 3-5-2 per la sfida contro i lusitani: “Coi giocatori a disposizione, domani faremo un modulo diverso. Hanno molti giocatori dentro al campo. Serve una partita attenta dal punto di vista difensivo, dovremo giocare come nella partita d’andata eliminando però gli errori che si sono visti in quella circostanza”.



Juventus, Allegri ammette le difficoltà: “Raggiungere la qualificazione non dipende da noi”

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa per illustrare i temi del match di domani: “Abbiamo un solo risultato a disposizione, raggiungere la qualificazione non dipende da noi. Non siamo né qualificati né fuori da Champions League ed Europa League. Il Benfica è una delle quattro squadre che finora non ha ancora perso in Europa”.



Poi ha aggiunto: “Non dobbiamo interrompere questo momento magico. Serve una grande prestazione. Il calcio è fatto di episodi. Poi però dopo la sfida di domani, dovremo tuffarci nuovamente sul campionato perché la partita con il Lecce è importante”.



Infine sulla possibilità di un’eliminazione precoce: “Sarei molto dispiaciuto ma in questo momento non voglio pensarci. Pensiamo ad un passo per volta perché se il Benfica perde domani e vince in occasione dell’ultima gara, noi andremo comunque in Europa League”.