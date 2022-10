Juventus, tutto il rammarico di Milik per le sconfitte: “In campionato…”

La Juventus vuole continuare sulla scia dei buoni risultati ottenuti in Serie A, con l’obiettivo della qualificazione in Champions: Milik dice la sua.

La Juventus vuole continuare sulla scia dei buoni risultati conquistati in Serie A contro il Torino prima e l’Empoli poi. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno ritrovato il senso del gol e anche una consapevolezza differente. Da ultimo, poi, è stato Milik in persona a dire la sua.

La Juventus, dopo i sei punti conquistati consecutivamente in Serie A, ha nel mirino la gara di Champions League da dover affrontare domani sera alle ore 21:00 contro il Benfica. Allegri e i suoi voleranno perciò in Portogallo con l’intenzione di recuperare il terreno perso.

Quest’oggi, allora, proprio in vista del match europeo, ha parlato in prima persona Arkadiusz Milik. L’attaccante arrivato alla Juve con il mercato estivo ha fin da subito dato un impatto differente. E ora suona anche la carica per i suoi: queste le sue parole.

Juventus, a parlare del momento difficile (e del futuro) è stato Milik: le sue parole sono chiare

Ai microfoni de ‘L’Equipe’, quindi, Arek Milik ha parlato così dell’inizio di stagione dei bianconeri. Il suo rammarico: “Con la Juventus non abbiamo iniziato bene il campionato. Qua le aspettative sono sempre molto alte e quando scendi in campo devi vincere sempre”.

“Chiunque – ha però poi aggiunto – nel club lavora sempre per la vittoria. Ma credo che ci siano ancora abbastanza partite per poter ribaltare la situazione“. In conclusione ha dato la carica ai suoi compagni così: “E spero che saremo in grado di recuperare i punti persi all’inizio“. Le idee dell’attaccante sono chiare, adesso l’importante è perciò non perdere l’entusiasmo ritrovato per continuare a far bene.