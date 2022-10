🚨Scontro Irrati-Karsdorp: sarà sanzionato? Spunta l’indiscrezione

Nervi tesi durante la partita di ieri tra Roma e Napoli. Nel finale c’è stato uno scontro acceso tra Karsdorp e l’arbitro Irrati. Cosa succederà adesso?Â

Una partita che non si può certo dire sia stata vissuta in maniera tranquilla, quella giocata ieri allo Stadio Olimpico tra Napoli e Roma. Gli azzurri alla fine hanno portato a casa il bottino pieno, quando sembrava che il risultato potesse propendere verso uno 0-0 che avrebbe soddisfatto soprattutto una Roma mai in grado di impensierire in maniera concreta gli avversari.

La squadra di Spalletti, proprio nel finale, ha centrato il gol vittoria grazie ad un super Victor Osimhen. Il nigeriano si è imposto sulla difesa giallorossa, ed in particolare su Smalling, andando poi a battere Rui Patricio con un gran tiro da posizione defilata. Al netto del risultato, però, si è visto durante tutta la partita un clima teso testimoniato anche dalle ammonizione comminate ad entrambi gli allenatori.

Roma-Napoli, scontro tra Karsdorp ed Irrati: cosa succede adesso?

Subito dopo il triplice fischio, poi, un episodio ha fatto discutere. Irrati ha estratto un cartellino rosso nei confronti di Rapetti, preparatore atletico dei capitolini. Da lì una bagarre dove è stato protagonista Karsdorp: il giocatore olandese è arrivato ad un duro faccia a faccia con il direttore di gara, fino anche a mettergli le mani addosso.

Cosa succederà adesso? Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’ il giocatore della Roma dovrebbe essere ‘graziato’, visto che lo stesso Irrati non avrebbe scritto nulla a referto riguardante l’episodio. Anche perchè lo scontro tra i due, soprattutto lo spintone di Karsdorp, sarebbe nato da un calcetto involontario dell’arbitro nel punto dell’infortunio dell’olandese, dove c’era applicato anche il ghiaccio. Sospiro di sollievo per Josè Mourinho.