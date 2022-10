Calciomercato Juventus, vogliono cederlo: ci sono Milan e Roma

Le difficoltà in questa stagione della Juventus di Allegri potrebbero portare i bianconeri a tornare nuovamente sul mercato.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato il campionato e nel complesso la stagione nel peggiore dei modi. Il club bianconero non ha ottenuto i risultati sperati in campionato ed anche in Champions League e questa sera saranno impegnati in una sfida decisiva a Lisbona contro il Benfica.

I portoghesi sono in gran forma, ma la Juventus può sperare solo nei tre punti per tenere in bilico ancora la qualificazione, comunque difficilissima. Il calciomercato del club torinese ha portato diversi grandi acquisti, ma nessuno fino ad ora ha rispettato le aspettative.

Di Maria e Pogba, pezzi pregiati della campagna estiva, non hanno mantenuto le attese a causa degli infortuni mentre Bremer paga il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro. I risultati finora sono stati molto deludenti e la società potrebbe intervenire sul mercato nel calciomercato invernale.

Juventus, sfida di due italiane per N’Dicka

Diversi club italiani sono sulle tracce del giovane difensore N’Dicka, promettente calciatore dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore francese è in scadenza contratto a giugno e potrebbe quindi lasciare anzitempo il club già nel mese di Gennaio.

N’Dicka è da tempo nel mirino del centrale della Juventus, squadra a caccia di forze fresche per il reparto difensivo. L’Eintracht valuta il difensore 12 milioni di euro, ma visto i pochi mesi di contratto il giocatore potrebbe partire per soli 8 milioni. Non c’è solo la Juve sul calciatore, visto che come riporta la Bild, anche Milan e Roma, oltre altri club europei, seguono con interesse N’Dicka.