“Imbarazzante…”: Juventus, che stoccata in diretta dopo l’eliminazione

La Juventus è stata eliminata dalla fase a gironi della Champions League e alla sentenza è collegato un pesantissimo giudizio.

La Juventus ha affrontato il Benfica in occasione della penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Le sfide dei bianconeri erano risposte tutte sul match contro i lusitani, per continuare a sperare nel passaggio del turno. Tuttavia, in Portogallo le cose sono andate diversamente, mentre il PSG dilagava sul Maccabi Haifa.

I bianconeri hanno incassato un’amara sconfitta per 4-3, che matematicamente li condanna a restare fuori dalla massima competizione continentale per club e a giocarsela per il passaggio in Europa League.

Un risultato durissimo, confermato anche da una statistica altrettanto lampante: sarà la prima volta, dalla stagione 2013-14, che la Juventus non accederà agli ottavi. Non era mai accaduto inoltre che dopo 5 gare avesse raccolto soltanto 3 punti.

Juventus fuori dalla Champions, Di Canio: “Neanche in Serie B”

L’allenatore Paolo Di Canio intervenuto ai microfoni di ‘SKY’, dopo la sfida, ha dichiarato: “Gol presi dalla Juve in modo imbarazzante. Forse neanche di Serie B. Sul piano del gioco c’è stato un dominio assoluto. Ma i gol presi sono stati presi tutti schierati. Non c’era quella fame, quella voglia di individuare la situazione in modo collettivo. Non c’è bisogno di essere difensori fantastici per evitare quei gol. Qualcosa di imbarazzante il primo gol”.

Il giudizio è piuttosto netto: “È qualcosa di imbarazzante la Juve. La Juve è ridicola, lo dico con questo termine perché sono questi i termini che si usano negli spogliatoi. Se lo diranno anche loro”.