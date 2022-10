La Juve cade col Benfica ed è fuori dalla Champions! Trionfo Milan

La Juventus eliminata dalla Champions League dopo la sconfitta col Benfica, il Milan vince 1-4 contro la Dinamo Zagabria.

L’appuntamento con la penultima giornata della fase a gironi di Champions League è giunta. Le prime italiane chiamate a dire la propria sono state il Milan e la Juventus, che hanno entrambe affrontato in trasferta la Dinamo Zagabria e il Benfica.

Nel caso dei rossoneri è giunta la vittoria, roboante per 0-4 in favore della squadra di mister Pioli. Un risultato chiave all’interno el girone che le due squadre condividono con Chelsea e Salisburgo. Tutte le possibilità di qualificazione sono aperte, per cui sarà fondamentale la prossima giornata. Il Milan intanto si posiziona secondo con 7 punti totali.

Davvero pazzesca, invece, la gara della Juventus. Fino a ben oltre la mezz’ora di gioco il Benfica era in avanti per 3-1, ma poi il risultato sul tabellino è cambiato continuamente, avvicinando i bianconeri al ribaltone: la sfida di conclude sul 4-3 e condanna la Juventus all’addio alla Champions League. Una debacle inattesa per la società, la cui squadra non va oltre la fase a gironi.

Champions League, il Milan lotta. Fuori la Juventus: il fallimento

Il primo tempo di Dinamo Zagabria-Milan è stato abbastanza equilibrato, con i rossoneri che trovano il primo vantaggio al 39′ con rete di Gabbia, il quale approfitta di un calcio di punizione da parte di Tonali. La goleada si realizza nella seconda frazione di gioco. Al 50′ Hernandez appoggia per Leao, il quale vince un contrasto con l’avversario e va in rete. A causa di un fallo di Ljubicic su Tonali al Milan viene assegnato un rigore, che Giroud trasforma nel 3-0. Il poker lo firma poi proprio Ljubicic con un autogol.

Juventus in grande difficoltà nel primo tempo all’inizio, e infatti al 17′ Antonio Silva segna una rete su perfetto cross di Enzo Fernandez, sviluppando un’azione da corner. Kean risponde 2′ dopo con il pareggio, ma Joao Mario per la seconda volta è infallibile dal dischetto e porta i portoghesi in avanti. È proprio lui a realizzare un cross per Rafa Silva che conclude il primo tempo per 3-1 in favore dei padroni di casa. Nella seconda frazione accade di tutto. Rafa Silva segna il 4-1, ma 77′ Milik riapre i giochi insieme a McKennie. Tuttavia, la rimonta non riesce e i bianconeri vengono eliminati dalla Champions col 4-3.