Il PSG domina, ma Donnarumma sbaglia ancora: “Non è capace…”

Tantissime critiche verso Donnarumma per la prestazione nel match di Champions tra PSG e Maccabi Haifa

Il PSG è in campo e sta dominando contro il Maccabi Haifa, che però non sta giocando una brutta partita. Gol e spettacolo, infatti, al Parco dei Principi tra le due squadre. Ai parigini serve vincere per superare il turno e poi lottare per il primo posto col Benfica. I portoghesi stanno distruggendo la Juventus al Da Luz. Prestazione non esaltante per Gianluigi Donnarumma.

Il Paris si è affidato chiaramente ai suoi tre uomini migliori: Messi, Mbappe e Neymar, tutti a segno. Ma il Maccabi è riuscito anche a segnare due gol, arrivati con la doppietta di Seck. E in entrambi i gol gli interventi di Donnarumma non sono stati molto buoni, per usare un eufemismo. E da qui sono nate diverse critiche sui social, soprattutto su Twitter.

PSG-Maccabi, critiche per Donnarumma

C’è chi non si spiega com’è possibile che Donnarumma non riesca a prendere i palloni alti: “E’ 196 cm ma non è capace di prendere i palloni in aria”. E invece chi elogia Messi e critica Marquinhos e il portiere: “Messi sta giocando un grandissimo calcio questa sera! Peccato che Marquinhos e Donnarumma si distraggono facilmente…”. Poi chi proprio non riesce a crederci: “E’ alto 15 metri e non riesce a prendere il pallone”.

Insomma, non la miglior prestazione per il portiere italiano con la maglia del PSG. Quest’anno, però, sta andando meglio della scorsa stagione quando Pochettino lo alternava con Keylor Navas.