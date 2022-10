Roma, allarme infortuni: la verità sul ko di Pellegrini

Tengono banco gli infortuni in casa Roma. Dopo i recenti ko di Matic e Dybala, Mourinho potrebbe fare a meno anche di Pellegrini e Camara in vista della sfida di Europa League e in occasione del prossimo match di campionato contro il Verona

Brutte notizie per Mourinho in vista dell’imminente sfida di Europa League e in vista della prossima sfida di campionato contro il Verona. Il tecnico portoghese potrebbe fare a meno di Pellegrini e Camara, i quali hanno accusato noie muscolari durante il match contro il Napoli.

Per quel che riguarda Camara, le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore per poi valutare la vera entità del ko e i possibili tempi di recupero. Discorso leggermente diverso per Pellegrini, il quale potrebbe saltare il match di Europa League e tornare a disposizione per la sfida della 12^ giornata contro il Verona.

Leggero fastidio al flessore, il quale, nelle peggiori delle ipotesi, potrebbe stoppare il centrocampista giallorosso per circa 10 giorni. Ottimismo e dita incrociate per lo staff medico della Roma e per Mourinho.

Infortuni Roma, fuori Matic e le novità su Dybala

Quando tornerà in campo Dybala? Come accennato nelle scorse settimane, l’attaccante argentino potrebbe tornare a disposizione tra la 14^ e 15^ giornata, poco prima della pausa per il Mondiale in Qatar. Nessuna corsa contro il tempo e massima prudenza: anche in questo caso, però, cresce l’ottimismo.

Da valutare anche le condizioni di Matic, fermo ai box per un fastidio muscolare. Mourinho spera di poterlo recuperare entro la sfida contro il Verona valida per la 12^ giornata di campionato. Un recupero fondamentale considerate le attuale condizioni di Camara e Pellegrini.