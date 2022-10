“Bugie…”: Juventus, che confusione. L’annuncio è durissimo

Dopo giorni difficili a causa dell’eliminazione dalla Champions League, la Juventus è attraversata da un’altra polemica, che viene subito spenta dal suo protagonista.

L’arrivo di Angel Di Maria alla Juventus, durante l’estate, ha generato grande entusiasmo da parte dei tifosi. Tuttavia per i bianconeri non è stata una trattativa del tutto semplice, a causa di alcune necessità espresse dal giocatore. Principalmente, i bianconeri hanno dovuto assecondare l’intenzione dell’argentino di firmare un contratto di massimo una stagione.

La motivazione principale dietro la ferma volontà di ‘El Fideo’ e la sua famiglia è che desidera tornare nel suo paese natale e vestire i colori del Rosario Central. Tuttavia nell’anno dei Mondiali di Qatar 2022, rientrare in patria e abbandonare la vetrina del calcio europeo non sarebbe stata la scelta migliore, anche per ciò che concerne il mantenere alto un livello di competitività.

Negli ultimi giorni, il giocatore ha parlato nuovamente del suo desiderio professionale e ciò ha scatenato alcune polemiche, poiché si è diffusa l’indiscrezione che Di Maria possa lasciare la Juventus già durante la sessione invernale di calciomercato, dopo un difficile inizio di stagione.

Juventus, Di Maria chiarisce: “Non vado via a gennaio”

Attraverso il proprio profilo ‘Instagram’, l’attaccante argentino ha pubblicato un lungo post cercando di chiarire l’equivoco interpretativo: “Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio. Le dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò al Rosario Central (il club da cui sono partito) sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007”.

Di Maria ha sottolineato che “non voglio partire oggi, né partirò a gennaio. Per favore smettete di inventare notizie”. Il calciatore ha poi ribadito di essere molto felice sia alla Juventus che in città e che nutre il desiderio di tornare in forma per aiutare la squadra. “Amo giocare a calcio, non mi piace guardare le partite da casa. Mi piace giocarle, quindi per favore non credete a tutto quello che leggete perché non aiuta, offusca solo il mio nome e il nome del club”, ha concluso.