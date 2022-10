“Un fallimento…”: la sentenza è durissima, ma l’Inter gongola. Il motivo

Le dichiarazioni del giocatore dopo la partita sono forti, ma l’Inter gongola dell’accaduto in Champions League.

Quando manca ormai solamente un turno alla chiusura della fase a gironi di Champions League, sono giunti diversi verdetti. Al momento il peggiore per l’Italia è stato l’eliminazione della Juventus dalla competizione, il migliore invece vedere il Napoli e l’Inter proseguire. Soprattutto è da ricalcare il grande cammino della formazione di Luciano Spalletti, che ha ottenuto 5/5 vittorie.

Tra le big che hanno già abbandonato la competizione, con grande sorpresa e rammarico per i suoi tifosi, c’è il Barcellona di Xavi. Bayern Monaco e Inter, infatti, sono riuscite nell’impresa di posizionarsi tra primo e secondo posto rispettivamente con 15 e 11 punti.

Con una sola sfida vinta, ovvero quella contro il Viktoria Plzen, la formazione catalana ottiene una sentenza durissima, che rappresenta un colpo sia per il prestigio del club che per gli introiti.

Barcellona fuori dalla Champions, Pedri: “Un fallimento”

Al termine della sconfitta per 0-3 in casa contro il Bayern Monaco, in diretta è intervenuto Pedri, il centrocampista del Barcellona, dichiarando: “È un fallimento ovviamente. Dovevamo passare il girone e non l’abbiamo fatto. A noi mancano molte cose, bisogna fare autocritica. È vero che a Monaco meritavamo di più, a Milano ci sono state un paio di circostanze…”.

Di questo insuccesso giova chiaramente l’Inter, che ha incassato il passaggio agli ottavi di finale anzitempo e facendo fuori un’avversaria generalmente favorita per arrivando in fondo alla Champions League. Pedri ha concluso in merito: “Xavi ci ha chiesto di essere orgogliosi, ci ha ricordato che il i tifosi erano con noi e dovevamo essere forti in casa. Tuttavia è stato molto difficile giocare dopo aver saputo che l’Inter aveva vinto”.