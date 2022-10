La Lazio di Maurizio Sarri chiamata alla reazione in Europa contro il Midtjylland: segui la partita LIVE su SerieANews.com

Se il momento in campionato è degno dell’appellativo top club, in Europa non può dirsi lo stesso. Lo sa bene la Lazio, che in Europa League sta zoppicando e per poco non rischia di scivolare in conference, seppur un girone assolutamente alla portata dei biancocelesti.

Oggi all’Olimpico sarà ospite il Midtjylland secondo in classifica e per gli uomini di Maurizio Sarri sarà una gara da non dover sbagliare. Non solo per le dinamiche qualificazione, ma anche e soprattutto per ‘vendicare’ il pesante risultato dell’andata.

Europa League, le probabili formazioni di Lazio-Midtjylland

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3) – Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas.