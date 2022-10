Zhang fa felice l’Inter: lo spogliatoio è al settimo cielo

Inter, è partita la festa dopo la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Steven Zhang premia la squadra.

L’Inter di Simone Inzaghi è in festa per il passaggio del turno. La vittoria contro il Viktoria Plzen nell’ultimo turno di Champions League pesa tanto sulla stagione dei nerazzurri che, grazie alle reti di Mkhitaryan, Dzeko e Lukaku sono matematicamente agli ottavi di finale del torneo europeo.

Il secondo posto in classifica del girone C è sicuro: il Barcellona di Xavi Hernandez non ha più chances ed è destinata all’Europa League. Per questo motivo, dopo il 4-0 di ieri sera, è partita la festa in casa Inter.

Inter, Zhang premia lo spogliatoio per il passaggio agli ottavi

Un risultato da non sottovalutare e che porta, finalmente, un barlume di luce a Milano, sponda nerazzurra. L’Inter, dopo il periodo non proprio positivo, è decisa a cambiare rotta e ad invertire il trend. Non a caso, il successo di ieri combacia con il ritorno in campo di Romelu Lukaku, già a segno dopo lo stop forzato in infermeria.

L’entusiasmo è alle stelle e, come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, lo spogliatoio nerazzurro ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte della presidenza. Il numero uno del club, il patron Steven Zhang, soddisfatto dei risultati raggiunti dalla squadra, ha premiato lo spogliatoio con un premio in denaro da circa due milioni di euro per il passaggio agli ottavi di finale.