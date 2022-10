Roma corsara in Finlandia: la qualificazione si gioca negli ultimi 90′ minuti

Vittoria in Europa League per la Roma di José Mourinho che supera di misura l’Hjk Helsinki. La qualificazione si decide contro il Ludogorets.

Un successo di misura per la Roma di José Mourinho che in Europa riscatta il ko di domenica in Serie A contro il Napoli e riapre il discorso qualificazione. I giallorossi adesso si giocano tutto contro il Ludogorets.

I giallorossi trovano il vantaggio dopo un primo tempo decisamente sottotono. L’Hjk Helsinki, compagine finlandese fin qui cenerentola del girone, si rivela un osso duro almeno nella prima frazione. Serve testa di Abraham su punizione di Pellegrini (a cui poco prima era stato annullato dal VAR un gol) per sbloccare il risultato.

Nella ripresa però arriva immediato il pareggio finlandese con l’ex conoscenza del nostro campionato Hetemaj. La Roma poco dopo passa nuovamente avanti con un clamoroso autogol di Hoskonen. L’Hjk si vede poi annullare dal VAR anche la rete del 2-2. Finisce così con un successo di misura della Roma il match.

Roma, la qualificazione passa per il match contro il Ludogorets

Con questa vittoria la Roma rilancia prepotentemente le sue ambizioni di qualificazione. I giallorossi salgono a quota 7 punti, a pari punti con il Ludogorets. I bulgari però hanno il vantaggio dello scontro diretto. La Roma sarà quindi obbligata a vincere, visto che gli avversari avranno a disposizione 2 risultati su 3.

Per il resto il girone vede il Betis Siviglia già qualificato al turno successivo, mentre per l’Hjk la sconfitta contro la Roma rappresenta l’addio ad ogni speranza di proseguire il cammino europeo quantomeno in Conference League.