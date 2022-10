Conte vuota il sacco in conferenza: scoppia la polemica

Antonio Conte non è ancora qualificato agli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dà il via alle polemiche in conferenza.

Il Tottenham di Antonio Conte, reduce dall’1-1 contro lo Sporting Lisbona nell’ultimo match valido per la fase a gironi di Champions League, non si è ancora qualificato agli ottavi di finale del torneo europeo.

Nonostante il primo posto momentaneo a quota 8 punti, la battaglia a distanza con Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte è ancora aperta. Le inseguitrici, infatti, distano un solo punto in elenco e l’ultimo turno del girone potrebbe clamorosamente ribaltare la situazione.

Conte attacca il VAR: polemiche in conferenza stampa

Il Tottenham rischia e per questo servirà battere il Marsiglia nel sesto turno della fase a gironi. Il match, in programma martedì 1 novembre alle ore 21:00, vale tantissimo. Proprio Conte, però, storce il naso per alcuni avvenimenti europei. Il tecnico del club inglese è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il prossimo match di Premier League contro il Bornemouth.

L’ex Juventus ed Inter ha avuto modo di tornare sugli episodi arbitrali ed in particolare sul gol annullato a Kane che sarebbe valsa, potenzialmente, la vittoria. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Quella è stata davvero una decisione pessima, lo confermo ancora una volta. Con il VAR, secondo me, è impossibile commettere errori del genere. C’è confusione, lo dimostrano i tantissimi minuti in attesa della decisione, è davvero incredibile. Chiedo onestà solamente, se sbagli col VAR… Non dirò quello che penso, ma questo non è calcio”.