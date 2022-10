Calciomercato, Grimaldo gratis: Juventus e Inter ci pensano

Il terzino del Benfica Alejandro Grimaldo è sicuramente uno dei giocatori più in forma nel campionato italiano e sul panorama europeo.

Il Benfica è una delle squadre rivelazioni in questa stagione sul panorama europeo. La squadra di Alejandro Grimaldo è imbattuta in Italia ed in Europa dove ha raggiunto la qualificazione per gli Ottavi con un turno di anticipo. I lusitani hanno eliminato, senza neanche molti problemi, la Juventus di Massimiliano Allegri.

La squadra portoghese ha battuto la Juve all’andata e al ritorno con il 4-3 di Lisbona apparso come un risultato bugiardo visto il calo, dovuta anche alla qualificazione ormai acquisita, dei portoghesi nel finale. Anche in Benfica-Juventus l’esterno è stato tra i protagonisti assoluti.

Il terzino sinistro ha disputato un’ottima gara condita da un assist e da diverse giocate molto preziose. Grimaldo sta collezionando numeri assist, in tutte le competizioni, e ciò potrebbero presto vederlo nella storia del Benfica. Inoltre il giocatore potrebbe diventare nei prossimi mesi un uomo mercato.

Inter e Juventus su Grimaldo

Fortissimo in fase offensiva, il terzino è cresciuto molto anche nella fase difensiva ed è imprescindibile per il tecnico del Benfica Schmidt. Il calciatore è però in scadenza di contratto a giugno e già a gennaio potrebbe firmare per qualsiasi altro club. Le big italiane ed europee osservano.

Grimaldo è stato scelto nell’ultimo undici titolare della giornata di Champions League e le big europee e italiane monitorano la sua situazione. In Europa in particolare ci sono Barcellona e Manchester City mentre in Italia osservano da vicino Inter e Juventus. Entrambi i club cercano un terzino sinistro e sono spesso intrigate da operazioni a parametro zero, il giocatore del Benfica è assolutamente un nome sul taccuino e chissà che la Juve stavolta non dovrà più vederlo da avversario.