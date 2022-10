Villarreal, nuovi record per Cuenca: 150 presenze a 22 anni per il difensore

Il Villarreal ha ottenuto già il pass per il turno successivo in Europa. Negli spagnoli brilla il giovane Jorge Cuenca.

Il Villarreal ha disputato il match valido per la quinta giornata di Conference League contro l’Hapoel Beer Sheva. Il club iberico era già qualificato per il turno successivo ed ha dato vita ad un divertente 2 a 2, con a segno Chukwueze e Danjuma. Tutte le reti sono andate a segno nella ripresa.

La sfida di ieri è stata una sfida molto importante per il giovane difensore del ‘Sottomarino Giallo’ Jorge Cuenca. Il centrale del club iberico è uno dei giovani talenti del calcio spagnolo e sta raggiungendo numeri straordinari di precocità, come dimostra la sfida andata in scena ieri sera.

Cuenca ha raggiunto, a soli 22 anni, le 150 presenze tra i professionisti. Numeri straordinari per un giocatore, che, non trova molto spazio in campionato, ma che continua ad essere tra i principali protagonisti in Conference League.

Villarreal, ancora grandi numeri per Cuenca

Cuenca ha debuttato in seconda divisione iberica a 17 anni mentre, un anno dopo, ha esordito con la maglia del Barcellona in Coppa del Re. Contro l’Hapoel ha totalizzato la presenza numero 150 e, anche in questa stagione, ha realizzato ottimi risultati. Il giocatore non ha avuto molto spazio in campionato, ma è risultato finora decisivo in Europa.

Il Villarreal si è qualificato con grande anticipo, la squadra con Cuenca ha mantenuto tre volte la porta imbattuta nella competizione europea e il difensore ha ottimi dati per quel che riguarda i contrasti e le palle recuperate, risultando il secondo nel Villarreal, dietro solo al leader Raul Albiol.