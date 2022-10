Barcellona-Villarreal, il giovane Cuenca affronta la squadra che lo ha lanciato

Il Villarreal di Jorge Cuenca sarà impegnato nel posticipo del turno infrasettimanale in Liga contro il Barcellona di Xavi.

Questa settimana la Liga scende in campo per il turno infrasettimanale. Uno dei match più interessanti riguarda il match del Camp Nou tra il Barcellona ed il Villarreal del grande ex Jorge Cuenca. Il club catalano vive un importante periodo di difficoltà con Xavi alle prese con le prime critiche.

Il Barcellona è reduce dal pari contro l’Inter e dalla sconfitta nel Clasico, risultati importanti in ottica campionato e soprattutto per la Champions dove la qualificazione dei blaugrana è a forte rischio. Il Barca attende in questo turno l’insidioso Villarreal ed il match di cartello di giornata si disputerà domani al Camp Nou.

Uno dei giovani più interessanti del ‘Sottomarino giallo’ è il centrale difensivo Jorge Cuenca, giocatore cresciuto nelle giovanili catalane che ha condiviso lo spogliatoio con giocatori come Juan Miranda, Carlos Alena ed Ansu Fati. Sarà un ritorno al passato per Cuenca, che, tornerà nello stadio dove è cresciuto.

Barcellona-Villarreal, sfida speciale per Cuenca

Cuenca ha giocato per diverso tempo tra le fila del Barcellona B ed è stato notato per le sue prestazioni. Il tecnico Valverde lo ha fatto esordire in maglia blaugrana a soli 18 anni, durante un match di Coppa del Re. Con il club catalano ha vinto anche una Uefa Youth League a 17 anni e per diverso tempo è stato un perno fondamentale della Spagna Under 21.

Dopo ottime annate al Getafe il giocatore è tornato al Villarreal ed in questa stagione ha finora avuto un ruolo da protagonista soprattutto in Conference League. Il giocatore è stato fondamentale nella fase a gironi del club spagnolo dove ha avuto un ruolo fisso e dove si è contraddistinto per contrasti vinti e palloni rubati. Cuenca è uno dei giovani più interessanti del calcio spagnolo e giovedi sera tornerà protagonista al Camp Nou.