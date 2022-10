Alle 18 spazio al secondo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo la Juventus ed il Lecce.

Dopo aver visto la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, tocca alla Juventus scendere in campo e provare a dare una gioia ai propri tifosi. Stavolta l’impegno sembra alla portata dei bianconeri, in casa di un Lecce che ha mostrato non poche difficoltà in questo avvio di stagione.

La verità, però, è che anche la vecchia signora ha avuto diverse problematiche da affrontare nel corso di questa prima fase della stagione. Ecco perchè anche la sfida contro il Lecce può nascondere delle insidie. Al netto dei valori sulla carta, i ragazzi di Massimiliano Allegri sono chiamati a non sottovalutare l’avversario.

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore: Baroni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic. Allenatore: Allegri.