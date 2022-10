Batosta Juventus, Allegri trema: lo stop è più lungo del previsto

Juventus, adesso Massimiliano Allegri è davvero nei guai. Il tecnico deve fare i conti con un altro infortunio importante.

La Juventus di Andrea Agnelli vive un momento decisamente negativo. A Torino, dopo l’eliminazione dalla Champions League e le inchieste che hanno infiammato l’ambiente, tira una brutta aria. Lo sa bene anche il tecnico Massimiliano Allegri, chiamato a risollevare le sorti della squadra nel minor tempo possibile.

Per farlo, però, servirà l’aiuto di tutti oltre che ad un cambiamento di rotta importante. I bianconeri, infatti, troppo spesso sono apparsi disuniti e senza una vera e propria identità di gioco. Tra le altre cose, l’allenatore della Juve deve fare i conti anche con una infermeria decisamente affollata.

Juventus, infortunio Vlahovic: le condizioni e i tempi di recupero

L’ultimo stop fisico in ordine di tempo è quello rimediato da Dusan Vlahovic. Il centravanti ex Fiorentina ha accusato alcuni problemi nel corso della gara di Champions League contro il Benfica e per questo motivo non sarà a disposizione per la gara contro il Lecce.

Al momento il club non ha ancora diramato alcun bollettino medico circa le condizioni dell’attaccante serbo, ma appare chiaro che il giocatore sarà costretto a saltare anche la gara europea contro il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, inoltre, c’è il rischio che Vlahovic possa addirittura saltare anche il match di domenica prossima contro l’Inter di Simone Inzaghi.