Calciomercato Inter, la strategia di Zhang: ingaggio monstre in arrivo

Il club è convinto di poter strappare l’offensiva decisiva: l’Inter ora vede più vicino il rinnovo di uno dei big a disposizione di Inzaghi

La rincorsa alle prime posizioni passa per il confronto di questa sera contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Simone Inzaghi è impegnato nello sviluppo del piano pensato per recuperare il terreno perduto nei mesi scorsi. Il club di Zhang tuttavia guarda altro ed è impegnato in alcune operazioni necessarie per garantire continuità al progetto tecnico.

In quest’ottica, nelle ultime ore, ha preso quota un’operazione che sembrava destinata a fallire. I nerazzurri invece guardano ora con fiducia al futuro di Milan Skriniar. Lo slovacco è un pilastro indispensabile del pacchetto arretrato e l’Inter potrebbe aver trovato la chiave di volta per blindarlo.

Calciomercato Inter, rinnovo Skriniar: la società nerazzurra è fiduciosa, ingaggio da 7.5 milioni di euro all’anno per il difensore

‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi ha fatto il punto sulla telenovela Milan Skriniar. Il difensore slovacco è a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. Il calciatore, arrivato dalla Sampdoria nel 2017 per circa 35 milioni di euro, termina il suo legame con i nerazzurri a giugno 2023.

In estate, sul calciatore è stato molto forte il corteggiamento del Paris Saint Germain, pronto a tornare nuovamente alla carica per lo slovacco. Il quotidiano milanese tuttavia adesso parla di “ottimismo” per condurre in porto l’operazione di rinnovo all’interno del club nerazzurro.

La società di Zhang dovrebbe mettere sul piatto una parte fissa sui 6-6.5 milioni di euro. Una cifra in linea con quella percepita da Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez dopo i rinnovi della scorsa stagione. L’ingaggio ad ogni modo crescerebbe ulteriormente con i bonus previsti dall’accordo arrivando ad attestarsi sui 7.5 milioni di euro netti a stagione.