“Accadde undici anni fa…”: Juventus, Allegri spiazza i tifosi dopo il Lecce

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei bianconeri contro il Lecce.

La Juventus supera di misura il Lecce grazie ad un rete di Fagioli. Dopo la sconfitta in Champions League e la conseguente mancata qualificazioni agli ottavi, i bianconeri possono parzialmente sorridere con il campionato.

La terza vittoria consecutiva in Serie A porta la Juventus momentaneamente al 6° posto in classifica, con i bianconeri che al momento, in attesa delle gare di domani, sopravanzano Inter e Udinese e agganciano la Roma.

Un sospiro di sollievo per il tecnico Massimiliano Allegri che, dopo essere stato al centro della bufera, ritrova un po’ di serenità. Merito del giovane Fagioli, con cui il tecnico ai microfoni di DAZN, decide di usare bastone e carota: “Ha tante qualità, ma viene da un percorso in cui è stato ‘imbastardito’. Deve imparare a giocare davanti la difesa. Oggi a tal proposito è migliorato molto.”

Juventus, il curioso precedente di Allegri: “Ero fiducioso per un motivo!”

Il tecnico ha poi continuato: “Il calcio è come al vita. Si cade e ci si rialza. C’è bisogno di una sana follia quando le cose non girano nel verso giusto e vanno male. Quando le cose vanno bene so tutti bravi. Quando invece vanno male bisogna affrontare la tempesta come abbiamo fatto noi oggi.”

Poi cita un curioso precedente: “Questa sera ero molto fiducioso per un motivo in particolare. Proprio oggi, il 29 ottobre del 2011, undici anni fa quindi, quando allenavo il Milan vincemmo a Roma o 3-1 o 3-2 adesso non ricordo di preciso. Oggi si giocava contro un’altra squadra che indossa la maglia giallorossa.”