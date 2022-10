Juventus, Allegri sceglie e spiazza tutti: ora è ufficiale

Emergenza totale in casa Juventus e Massimiliano Allegri sorprende con le sue scelte per l’insidiosa trasferta di Lecce, in campo tra poco.

Siamo ormai alla fine del mese di Ottobre e le cose in casa Juve non stanno sicuramente andando come previsto. Il club bianconero è fuori ufficialmente dalla zona Champions League e si trova attualmente fuori dalla zona Champions in campionato, abbastanza indietro in classifica.

Il club bianconero ha trovato numerose difficoltà in questo inizio di stagione, diversi infortunati ed una situazione molto difficile. La squadra ha evidenziato limiti fisici e gli infortuni sono all’ordine del giorno, come testimoniano i recenti problemi di Dusan Vlahovic. Il serbo si aggiunge agli stop, ormai continui, di Chiesa, Di Maria e Paul Pogba.

Il centravanti serbo è solo l’ultimo dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra bianconera e la Juve giocherà, tra pochi minuti, nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce. Le tante assenze hanno costretto Allegri ad utilizzare una formazione sperimentale.

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

Il club bianconero, rispetto alle ultime sfide, ha rivoluzionato completamente la formazione ed ha rilanciato tante sorprendenti novità. Forse, la più grande, è l’impiego dal primo minuto del giovane Soule, scelto per la giornata oggi, come sostituto del bomber Dusan Vlahovic.

Una rivoluzione totale, anche Bonucci fuori, e il rilancio dal primo minuto di Gatti in difesa. Ecco la formazione ufficiale con Allegri che stupisce ancora:

Lecce (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin.

Allenatore: Baroni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic.

Allenatore: Allegri.