“Ultimi dettagli”: Udinese, un nuovo colpo per Sottil

Un nuovo colpo per Sottil da parte dell’Udinese, che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli dell’operazione

Questo pomeriggio alle 15:00, l’Udinese scenderà in campo allo Zini contro la Cremonese. Sarà importante per la squadra di Sottil tornare alla vittoria dopo tre partite, in cui ha raccolto soltanto due punti. Dall’altra parte, i grigiorossi sono ancora a secco alla voce vittorie in Serie A, per questo e per tanto altro venderanno cara la pelle.

Sottil ha comunque valorizzato al meglio il parco giocatori che il club friulano gli ha messo a disposizione. Udogie fa sempre meglio e vestirà la maglia del Tottenham, Samardzic difficilmente resterà e poi ci sono Deulofeu e Beto che sono delle vere e proprie garanzie. Ma c’è un altro giocatore che potrebbe approdare all’Udinese a breve: si tratta di Matheus Martins, attaccante classe 2003 del Fluminense.

Udinese, ai dettagli l’acquisto di Matheus Martins

Fabrizio Romano, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato degli aggiornamenti su Matheus Martins: “L’Udinese è sempre più vicina a concludere l’acquisto del brasiliano. Ultimi dettagli per chiudere la trattativa sulla base di 7-8 milioni di euro. Il suo futuro potrebbe anche essere al Watford, ma dipenderà dalle scelte che farà il club”. Il classe 2003 del Fluminense è capace di ricoprire diversi ruoli in attacco e ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024.

Fino a questo momento, ha disputato 26 partite nella Serie A brasiliana, mettendo a segno 3 gol. Ma si è distinto anche in Copa Sudamericana, dove contro l’Oriente Petrolero ha messo a segno una tripletta in poco più di un’ora di gioco. Un colpo alla Udinese, insomma, che potrebbe anche crescere in Premier League.