Domenica di campionato che entra nel vivo: segui la partita tra Lazio e Salernitana LIVE su SerieANews.com

La vittoria di Bergamo è stato un risultato importantissimo e ora la Lazio di Maurizio Sarri non ha alcuna voglia di fermarsi. L’assenza di Immobile non sembra essere un problema per i biancocelesti, che sognano di mettersi in scia del Napoli capolista per questo novembre di Serie A.

Dinanzi, però, troveranno una Salernitana rilanciatasi dopo la vittoria contro lo Spezia. I granata hanno dimostrato che, se in giornata, possono giocarsela e dare fastidio a chiunque. E all’Olimpico, la formazione di Nicola proverà a vendere carissima la pelle.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Lovato, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola