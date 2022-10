Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo il Torino ed il Milan.

La vittoria del Napoli ha lanciato gli azzurri ancora in avanti in classifica. La squadra di Spalletti è una capolista ancora più solitaria in queste ore, e cosi i tifosi del Milan si aspettano una risposta chiara da parte dei giocatori rossoneri sul campo. Si, perchè la squadra di Stefano Pioli è ad oggi quella più vicina alla macchina da guerra azzurra.

Di fronte, però, c’è un’altra squadra che è alla ricerca dei tre punti. Il Torino, di fatto, dopo un periodo negativo a portato a casa i tre punti nell’ultimo match contro l’Udinese. Serve, però, dare continuità e cercare di lasciarsi alla spalle definitivamente il periodo nero delle scorse settimane.

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Rodriguez, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Linetty. Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Bennacer, Ballo-Touré, Adli, Giroud, Rebic, Dest, Kjaer, Thiaw, Krunic, Vranckx, De Ketelaere. Allenatore: Pioli.