“Nessuna paura, ma…”: Atalanta-Gasperini, spunta la rivelazione a sorpresa

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, interviene pubblicamente con dichiarazioni importanti dopo la vittoria sull’Empoli.

Hateboer e Lookman hanno confezionato i tre punti per l’Atalanta nel match di campionato in casa dei toscani. Le opportunità sono state molte e infatti c’è anche un rigore mancato e una clamorosa occasione per Zapata da menzionare. Tutte situazioni che dimostrano quanto la Dea stia meritando di occupare i piani alti della classifica di Serie A, sebbene nel corso delle ultime due stagioni abbia perso alcuni importanti elementi in rosa.

L’appuntamento più importante sarà comunque quello della prossima settimana. A Bergamo, infatti, arriverà il Napoli con un record di 13 vittorie consecutive all’attivo tra campionato e Champions League.

Si tratterà di una sfida dallo spettacolo imperdibile oltre che di un match che a livello di classifica può dare uno slancio importante ad entrambe le formazioni, prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022.

Atalanta, Gasperini: “Nessuna paura del Napoli”

Intervenuto ai microfoni di ‘SKY’ al termine di Empoli-Atalanta, il tecnico Gian Piero Gasperini ha dichiarato: “È una stagione particolare. Se miglioriamo tecnicamente possiamo rimanere in alto e far crescere tanti giovani ma al tempo stesso togliendo soddisfazioni a chi sta qui da tempo. Quest’anno c’è grande fiducia e spesso siamo stati cinici. Questa partita ci dà soddisfazione”.

Sul prossimo avversario mister Gasperini dichiara: “Non ci fa paura, ma c’è grande ammirazione per gli azzurri. Sono straordinari. C’è grande entusiasmo attorno a questa squadra ed è meraviglioso. L’importante è che il Napoli non faccia così bene a Bergamo perché noi abbiamo bisogno di punti”.