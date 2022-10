Atalanta, ‘messaggio’ al Napoli: Gasperini passa anche ad Empoli

Trionfo in doppietta dell’Atalanta contro l’Empoli, in trasferta. La squadra di Gasperini fa le prove per il big match contro il Napoli.

Empoli-Atalanta una sfida importante per entrambe le formazioni. I toscani con la speranza di fare di meglio rispetto alle ultime altalenanti settimane di fronte al pubblico di casa e i bergamaschi con la necessità dei tre punti per arrivare nel migliore dei modi al match contro il Napoli, uno scontro diretto in programma la prossima settimana per la cima della classifica.

In campo l’Empoli si è schierato con il 4-3-3, composto da Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. All.: Zanetti

A disposizione: Ujkani, Perisan, Stojanovic, Walukiewicz, Ismajli, Parisi, Degli Innocenti, Haas, Fazzini, Akpa Akpro, Baldanzi, Ekong, Cambiaghi, Satriano, Lammers.

L’Atalanta ha risposto con un 3-4-1-2, fatto da Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. All.: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Soppy, Zortea, Ruggeri, Malinovskyi, Boga, Zapata.

Empoli-Atalanta 0-2, la sintesi del match di Serie A

Durante il primo tempo domina l’Atalanta. La formazione ospite al 16′ fa un primo passo in avanti con un’azione doppia sprecata da Ederson, ma un quarto d’ora dopo conquista il vantaggio grazie ad Hateboer. È Koopmeiners che scarica in favore di Lookman, il quale serve il compagno all’interno dell’area di rigore. La difesa dell’Empoli prova a deviare la conclusione, ma il pallone finisce sul secondo palo in zona di Hateboer, che non se lo fa sfuggire. I toscani hanno l’occasione di riportare in parità il risultato con Ebuehi che però spreca al 42′. Poco dopo c’è un rigore in favore dell’Atalanta per un fallo di mano di Destro. Koopmeiners va dal dischetto ma Vicario para! Squadre negli spogliatoi.

All’inizio del secondo tempo Ebuehi e Vicario impediscono la rete a Hojlund e poco dopo Pjaca ha l’occasione per tentare l’1-1. Tuttavia al 59′ arriva il raddoppio dell’Atalanta. Lookman riceve la sfera in area, si posiziona il pallone sul destro e trova lo spazio per calciare. 0-2 per la Dea. Al 71′ c’è tempo anche per Zapata. Malinovskyi serve in verticale per Lookman, che serve il colombiano in area. Zapata anticipa Ismajli e batte Vicario, ma viene indicato il fuorigioco e la rete è annullata. Con Lookman la Dea si fa ancora avanti, ma niente tris: la gara termina 0-2.