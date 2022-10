Ronaldo, la telenovela non finisce mai: la rivelazione nel nuovo libro

Cristiano Ronaldo questa volta pare abbia agito nei riguardi del Manchester United con un gesto che difficilmente sarà perdonato.

Il gol all’81’ allo Sheriff in Europa League ha portato nuovamente alla ribalta Cristiano Ronaldo, dopo durissime settimane al Manchester United. La sua rete è stata un’esplosione di gioia per i suoi sostenitori ed estimatori, nonché un respiro di sollievo rispetto alla ripresa del portoghese, che sta trascorrendo più tempo fuori che dentro dal campo.

Sfortunatamente la sua scintilla con lo United, dopo l’addio alla Juventus, non è ancora scoccata. Pur godendo chiaramente della stima e dell’appoggio da parte della società, probabilmente i piani di CR7 erano diversi. Il campione lusitano si aspettava di essere più protagonista all’interno del gruppo e di avere maggiore voce in capitolo.

La sua imprescindibilità, invece, è stata messa a dura prova dal tecnico Rangnick, il quale non si è lasciato intimidire dal background di Cristiano Ronaldo e ha proseguito per la sua strada.

Cristiano Ronaldo frustrato e shockato dal Manchester United: le rivelazioni nel nuovo libro

Quando le acque sembravano essersi calmate almeno un po’, un nuovo tsunami è pronto ad abbattersi sulla serenità di CR7, ma questa volta potrebbe averlo fomentato proprio il suo atteggiamento. Di nuovo. Come informa ‘The Sun’, a breve, ovvero durante il mese di novembre, dovrebbe essere pubblicato un libro sulla vita del portoghese.

Le varie pagine avranno uno spazio riservato anche al ritorno di Cristiano ai ‘Red Devils’ e pare che la valutazione del giocatore sulle sue sensazioni in merito al rientro in Premier League sia stata negativa. Il calciatore si sarebbe definito allo stesso tempo sia ‘scontento’ che ‘frustrato’ a causa dell’allenatore nonché delle strutture e dei campi a disposizione della società. Insomma, lo United non sarebbe alla sua altezza, anzi non si sarebbe evoluto dal suo primo addio nel 2009 e di ciò Ronaldo risolta ‘infastidito’ e ‘shockato’. I compagni di squadra, infatti, non sarebbero nemmeno loro in forma quanto il portoghese, perciò questo rientro si sarebbe rivelato un ‘disastro’. Sono queste le anticipazioni del quotidiano inglese su un polverone che potrebbe alzarsi presto, divenendo il vero punto di non ritorno.