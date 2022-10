Caos Ronaldo, lo United ha deciso: la mossa del club spiazza

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in forte bilico. Il rapporto con il Manchester United e con Ten Hag non è dei migliori.

L’avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United è ormai ai titoli di coda. Il club inglese ha messo fuori rosa il portoghese e il rapporto tra Cristiano ed il tecnico Ten Hag è abbastanza compromesso. Lo United sta iniziando ad ingranare ed il giocatore non sembra essere nei programmi del club.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Serie A di Cr7 e secondo il Sun il talento portoghese potrebbe arrivare al Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica in Serie A. La squadra gira a mille e rappresenterebbe una concreta speranza di rinascita per il cinque volte Pallone d’Oro.

Mentre da un lato Cristiano Ronaldo ed il suo entourage starebbero lavorando alla prossima squadra, dall’altro il club inglese ha la necessità di sostituire il giocatore. Ten Hag ha bisogno di una punta e i Red Devils potrebbero ascoltare le richieste del tecnico per rinforzare il reparto offensivo.

Manchester United, tre nomi per il post Ronaldo

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mirror, il Manchester United ha messo nel mirino tre nomi per sostituire Cristiano. Ten Hag ha bisogno di una punta e avrebbe fatto i nomi di Patrick Schick, Jonathan David e Moussa e Dembele, tre giocatori importanti a livello internazionale.

Schick è un attaccante ceco che abbiamo visto in Italia con le maglie di Sampdoria e Roma, ma ora milita nel Bayer Leverkusen. Jonathan David è la stella del Lille ed è da tempo nel mirino dei top club europei. Lo United è già a caccia del dopo Ronaldo e le strade con il portoghese sono pronte a dividersi.