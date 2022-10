“Cambio agente, ora rinnovo”: Inter, grandi notizie per Inzaghi

Ottimo momento in casa Inter. Il club nerazzurro non pensa solo al campionato ma lavora anche in vista del futuro prossimo del club.

Dopo un inizio di stagione piuttosto difficile l’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto un grande mese di Ottobre. Il club nerazzurro ha inanellato una serie di vittorie consecutive e soprattutto ha raggiunto la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League, eliminando il forte Barcellona di Xavi.

La società intanto è al lavoro per il futuro, e, come dichiarato da Marotta negli ultimi giorni, è al vaglio la questione rinnovi. Il club milanese ha diversi giocatori in scadenza di contratto e la società utilizzerà questa stagione per valutare chi rinnovare e chi lasciare fuori.

Tra questi c’è senza dubbio l’olandese Stefan De Vrij. Il trentunenne difensore ha il contratto in scadenza a giugno e c’è incertezza sulla sua permanenza. De Vrij ha un rendimento differente rispetto all’Inter dello scudetto e la società farà le dovute valutazioni.

Inter, buone possibilità per il rinnovo di De Vrij

Come riporta la Gazzetta dello Sport De Vrij ha sicuramente un ottimo mercato ed, a parametro zero, potrebbe rappresentare una buona opportunità per diverse big italiane ed europee. Il futuro del giocatore resta in bilico, ma per la rosea ci sono buone sensazioni. Il giocatore presto potrebbe cambiare agente, in quanto dovrebbe scadere il mandato con la famiglia Raiola passando cosi a Federico Pastorello.

Su De Vrij c’è l’interesse delle big di Premier League, ma il giocatore si trova bene con la sua famiglia nel capoluogo lombardo. La società nerazzurra potrebbe offrire il rinnovo alle stesse cifre attuali (circa 4 milioni di euro) e non è escluso che il rapporto tra le parti possa continuare.