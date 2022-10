“Pronti al Vlahovic bis…”: Juventus, si tenterà un altro super colpo

La Juventus ha pronto un colpo di calciomercato per gennaio. Attende soltanto che si verifichino determinate condizioni su tutte.

Mentre è intenta a risolvere i problemi che ci sono al momento in squadra tra calciatori infortunati e calciatori al di sotto del livello sperato, la Juventus pensa anche al calciomercato. Di gennaio, su tutti. Uno dei motivi principali è la prolungata assenza di Paul Pogba e l’incertezza rispetto al suo stato di forma quando tornerà a disposizione.

In estate infatti il francese si è fermato ed è stato poi operato per un infortunio al menisco. Fino a qualche giorno fa sembrava in ripresa, ma ha subito un nuovo stop durante gli allenamenti. Questa volta la causa sarebbe di natura muscolare alla coscia destra. Situazione che ne mette a rischio la partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Mentre la società bianconera attende di capire i risvolti, avanzano le prime indiscrezioni sul fronte del calciomercato.

Juventus su Milinkovic-Savic: Lotito vuole 100 milioni di euro ma c’è una possibilità

Secondo le informazioni riferite da ‘Gazzetta.it’, la società bianconera starebbe studiando il profilo di Sergej Milinkovic-Savic. Ogni decisione sarà presa soltanto dopo aver compreso che contributo ci si può aspettare da Paul Pogba. Si tratterebbe di un colpo alla Dusan Vlahovic, poiché nel bel mezzo della stagione si sottrarrebbe un giocatore importante a una delle big del campionato.

Non sarà comunque semplice arrivare al giocatore della Lazio. Il presidente Claudio Lotito valuta il giocatore serbo circa 100 milioni di euro. Dalla parte dei bianconeri c’è però la volontà di Milinkovic-Savic di non rinnovare l’attuale contratto, che scadrà nel 2024. Ciò porta i biancocelesti a dover formulare un ragionamento sulla sua cessione e significa anche che il giocatore a sua volta si sta guardando seriamente intorno.