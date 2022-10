Milan, salti di gioia per tifosi e società: è ufficiale, arriva l’annuncio

Il Milan annuncia la decisione che fa felice i tifosi e conferma la solidità del percorso che i rossoneri hanno intrapreso.

A novembre del 2021 era giunta la prima firma sul rinnovo, ma il Milan ha scelto ancora una volta di rifare un passo nei confronti del suo allenatore, Stefano Pioli, e sottoporgli un nuovo accordo con adeguamento economico del contratto.

Una decisione che nasce dalla consapevolezza dell’importante del tecnico nella risalita della squadra verso i vertici del calcio italiano ed europeo. Sensazione concretizzatasi l’anno scorso con la vittoria dell’agognato scudetto, un anno dopo i cugini dell’Inter. Quando le certezze societarie e anche di gruppo barcollano, Pioli resta il riferimento principale del marchio rossonero nel presente.

Per tale ragione questo lunedì l’allenatore è stato a Casa Milan per il confronto definitivo con la società e la firma del nuovo accordo. D’altronde già durante l’ultima conferenza stampa, prima della gara poi persa contro il Torino, il tecnico aveva parlato di un “matrimonio nel quale vanno solo rinnovate le promesse”.

Milan, ufficiale il rinnovo di mister Pioli: i dettagli

Con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il Milan ha così annunciato il nuovo accordo fino al 2025. “Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club”.

Un gesto importante che dimostra legame, fiducia e riconoscenza nei riguardi del lavoro svolto dell’allenatore. Il tutto dopo una sconfitta di campionato che ha frenato leggermente la rincorsa al primo posto in classifica, attualmente occupato dal Napoli. Ciò sottolinea ancora di più come il progetto sia a lungo termina ed è contemplata la possibilità di inciampare senza mettere in discussione il lavoro quotidiano.