Torino-Milan, dopo le polemiche ecco il dietrofront: annuncio in diretta

Durante la sfida tra Torino e Milan ci sono state polemiche in occasione del gol rossonero. L’allenatore ne ha parlato in diretta…

Una debacle a sorpresa, che allontana il Milan dalla vetta. Mentre il Napoli prosegue a passo spedito come capolista della Serie A, la squadra rossonera ha subito il secondo stop in campionato, dopo quello avuto proprio per mano dei ragazzi di Luciano Spalletti. A fermare il Milan ci ha pensato un Torino coraggioso, ordinato ed in grado di mettere in serie difficoltà Stefano Pioli ed i suoi.

Una partita importante per i granata, che non solo hanno portato a casa tre punti ma hanno anche dato una grande dimostrazione di forza. Vittoria non senza polemiche, va detto. Ivan Juric si è addirittura fatto buttare fuori per delle proteste furibonde, il tutto legato al gol convalidato al Milan.

Torino-Milan, Juric ci ripensa: dichiarazioni in diretta

Episodio turbolento. Spinta su Messias su Buongiorno, col brasiliano che infila poi Milinkovic-Savic uscito ampiamente fuori dai pali. Gol convalidato tra le proteste dei giocatori del Torino ed anche quelle di Ivan Juric, che dalla panchina ha anche visionato l’episodio attraverso un tablet, come mostrato dalle immagini di ‘Dazn’.

E proprio ai microfoni di ‘Dazn’ l’allenatore del Torino si è reso protagonista di un dietrofront in relazione proprio all’episodio in questione: “Vedendo le immagini, non mi sembra evidentissimo il fallo, dalla panchina mi sembrava più evidente“, le parole di Juric. “Bisognava comunque gestire meglio la situazione”, ha ancora detto l’allenatore in diretta.