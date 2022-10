Dodicesima giornata di Serie A che è pronta a concludersi con Monza-Bologna: segui la partita LIVE su SerieANews.com

Dodicesimo turno di Serie A che volge al termine con il monday night tra Monza e Bologna. Non è stato un avvicinamento semplice per i brianzoli, dovuto ai fatti di cronaca che hanno coinvolto il difensore Pablo Marí. Il rinvio della gara, però, non è stato accordato e ora al gruppo di mister Palladino tocca scendere in campo.

Dinanzi ci sarà il Bologna del capocannoniere Arnautovic. L’austriaco ha mostrato di poter fare la differenze per i rossoblu, che all’U-Power Stadium sperano di raccogliere un risultato importante per la propria classifica e per questa prima parte di stagione.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Bologna

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Palladino

Bologna (4-3-2-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten, Soriano; Sansone, Orsolini; Arnautovic. All. Thiago Motta