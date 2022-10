😯 Ibrahimovic gela Messi e il PSG: la sentenza di Zlatan è netta

Incredibili dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic nei confronti del PSG, sua ex squadra, e della sua stella Lionel Messi.

Di certo non si può dire che Zlatan Ibrahimovic sia un calciatore banale. Ogni volta che c’è qualche sua dichiarazione c’è la ragionevole certezza che sarà destinata a far discutere per diversi giorni.

Con la sua solita verve poco politicamente corretta Zlatan Ibrahimovic la tocca piano sulla Francia e sul suo ex club. Senza giri di parole, in un intervista a Canal+ lo svedese ha commentato: “Da quando ho lasciato Parigi e la Francia non c’è più nulla da commentare. Niente di interessante di cui parlare.”

La ragione per Ibra è molto semplice: “La Francia ha bisogno di me. Io non ho certo bisogno della Francia. Certo avete Messi, Mbappé e Neymar, ma comunque non c’è niente di interessante di cui parlare. Semplicemente perché adesso vi manca dio”.

Ibrahomovic perde il pelo ma non il vizio: lo svedese senza freni

Dichiarazioni in pieno stile Ibra che certamente faranno discutere nei prossimi giorni. Probabile che a stretto giro arrivi una risposta da parte di qualche diretto interessato o di qualcuno del PSG e della Ligue 1 per le parole dell’attaccante svedese.

Ibrahimovic ha vestito la maglia del PSG dal 2012 al 2016. In quattro stagioni all’ombra della Torre Eiffel Ibra ha tenuto medie realizzative altissime. In 183 presenze tra campionato e coppe lo svedese ha realizzato la bellezza di 156 gol. Un sodalizio che, al di là delle esagerazioni del calciatore, ha comunque portato in dote ai parigini la bellezza di 4 Ligue 1, 3 Coppe di Lega e 2 Coppe di Francia.