Infortunati Milan: quando tornano Maignan, Calabria e Ibrahimovic

Gli infortunati del Milan continuano a tener banco in casa rossonera. Buone notizie sul fronte Maignan, anche se i tempi di recupero saranno valutati con calma dallo staff medico milanista

Sorriso a metà per Pioli, il quale potrebbe recuperare Maignan prima della pausa Mondiale. Nella migliore delle ipotesi, infatti, il tecnico rossonero potrebbe riabbracciare il portiere francese per la 15^ giornata. La ricaduta al polpaccio ha prolungato i tempi di recupero complicando i piani di Pioli e addirittura quelli della Nazionale francese.

Nessuna complicazione per il Mondiale, Maignan risponderà presente. Tempi di recupero fissati tra i 12 e 15 giorni. Buone notizie anche per Calabria: il terzino rossonero tornerà a disposizione nei primi giorni di gennaio dopo il ko muscolare.

Discorso più complicato per Ibrahimovic. L’ariete svedese, dopo l’intervento al ginocchio, proseguirà il suo piano di recupero. Non è escluso un suo ritorno a gennaio, ma come anticipato nelle scorse settimane, resta viva anche la clamorosa ipotesi di ritiro.

Infortunati Milan, ma non solo: i dubbi di Pioli su De Ketelaere

Capitolo infortunati verso la totale risoluzione in attesa dei ritorni di Maignan, Calabria, Ibrahimovic e Florenzi. L’infermeria rossonera si svuoterà entro il mese di gennaio. Da valutare i tempi di recupero di Florenzi (ritorno ancora incerto).

Infortuni e aspetto tattico: Pioli potrebbe decidere di puntare ancora su De Ketelaere nonostante le grosse difficoltà riscontrate dal trequartista belga nella prima parte di stagione. Dubbi e perplessità da scacciare con la costanza e con la continuità da titolare. La risalita di Diaz, da questo punto di vista, potrebbe servire a De Katelaere per cambiare marcia in maniera definitiva.