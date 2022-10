Milan, che delusione: la notizia è ufficiale, nulla da fare

Che delusione in particolare per uno dei giocatori del Milan di Stefano Pioli. La notizia ufficiale arrivata in queste ore.

Il Milan è uscito con le ossa rotte dalla partita giocata ieri contro il Torino. Un match che i granata hanno portato a casa mostrando grande coraggio, ma soprattutto la capacità di tenere botta anche contro una squadra sulla carte meglio attrezzata come quella rossonera. Il gol di Messias che ha riaperto la partita (tra le polemiche) non è servito a dare lo slancio necessario a trovare il pareggio.

Ed allora il Napoli scappa, al momento con +6 rispetto alla compagine allenata da Stefano Pioli. C’è tempo e tutto il modo per rientrare in partita nella lotta Scudetto. Anche perchè la squadra rossonera vanta anche una rosa che consente all’allenatore di poter gestire un turnover attento.

La prossima partita sarà quella di Champions contro il Salisburgo, e poi ancora in campionato sabato sera contro lo Spezia, occasione ghiotta per mostrare nuovamente i muscoli.

Milan, che delusione per Rebic: non ci sarà al Mondiale

Insomma, prima della sosta legata al Mondiale in Qatar ci si aspetta che i rossoneri facciano di tutto per ridurre al minimo la distanza dal primo posto, al netto di un Napoli che sembra non volersi fermare. Poi ci sarà un lungo stop per la competizione che vedrà anche diversi rossoneri partire per il Qatar. Tra questi, però, non ci sarà Ante Rebic.

L’attaccante, infatti, non compare nelle lista dei pre convocati della Croazia per il Mondiale. Dunque, l’attaccante rossonero – nonostante un rendimento tutto sommato positivo – non parteciperà con la sua nazionale alla competizione. Delusione per l’attaccante rossonero che, però, avrà modo di riposare ed essere pronto per Stefano Pioli al rientro in campionato.