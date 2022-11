Ultimo atto della Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti: segui la partita contro il Liverpool LIVE su SerieANews.com

Dopo cinque partite già entrate nella storia del club, il Napoli cerca il sesto risultato utile consecutivo in Champions League. Per blindare il primo posto nel girone, agli azzurri basterà uscire indenne dall’Anfield Road o almeno sconfitti con non più di 3 gol di scarto.

Il Liverpool, però, ha le idee chiare. Nonostante le remissive dichiarazioni di Klopp e Milner, i Reds proveranno una di quelle imprese che soltanto ad Anfield sembrano possibili. E contro il Napoli, la formazione inglese proverà anche a riscattare il difficile momento di forma delle ultime settimane.

Champions League, le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Nuñez. Allenatore: Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.